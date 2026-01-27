Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»

Генменеджер «Авангарда»: Афанасьев не против вернуться в КХЛ.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин рассказал, что форвард Егор Афанасьев не против вернуться в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В дедлайн «Авангард» выменял форварда Кирилла Долженкова и права на Афанасьева за нападающего Клима Костина, а также приобрел Кирилла Пилипенко из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.

Афанасьев выступает в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе».

– Что скажете об итогах дедлайна?

– Мы сработали качественно. Усилили запланированные позиции. Получили очень мастеровитого форварда Пилипенко, способного играть в большинстве и завершать атаки – с хорошим броском и голевым чутьем, набиравшим по 60 очков в двух сезонах.

Сделаем все, чтобы вернуть Кирилла на былой высочайший уровень. Я знаю его очень давно. Еще пересекались вместе в одной команде. Он со своеобразным стилем, но парень с душой, переживает за коллектив, готов полностью отдавать команде и результату.

Кирилл Долженков – крупный габаритный центрфорвард, который очень хорошо прогрессирует в последние два сезона. Давно за ним наблюдаю, и очень рад, что он оказался у нас в команде. И мы сработали ситуативно – получили и силового, и мастеровитого форварда.

Укрепили глубину лавки, нас ждет длинный плей-офф. И мы сработали на будущее. Пилипенко и Долженков могут надолго остаться в «Авангарде».

Также мы получили права на Егора Афанасьева, с кем мы в контакте, и который не против вернуться обратно в КХЛ. Потому мы и получили эти права, – сказал Сопин.