Кадейкин о КХЛ: «Лига интересная, но мы не до конца себя ценим. Не надо отходить от своей идентичности – лучшие пробуют себя в НХЛ, к нам приезжают ребята с другим стилем»
Капитан «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что КХЛ стоит больше себя ценить.
– Хоккей – это такая сфера, где странно не ориентироваться на лучших. Думать, что ты придумаешь что-то свое, и это будет лучше, чем у других... Не знаю, сработает ли.
Мы пока говорим и проговариваем мысль. У нас в любом случае лучшие игроки пробуют себя там, в НХЛ. К нам приезжают ребята с другим стилем, которые там не подошли, а здесь они успешны. У нас интересная лига, и мне кажется, мы не до конца себя ценим.
– У нас есть своя идентичность.
– Да! И не надо от нее отходить. Ориентироваться на хоккей в НХЛ, но с сохранением своей идентичности, – сказал Кадейкин.
