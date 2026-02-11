Кадейкин о КХЛ: «Лига интересная, но мы не до конца себя ценим. Не надо отходить от своей идентичности – лучшие пробуют себя в НХЛ, к нам приезжают ребята с другим стилем»

Кадейкин о КХЛ: у нас интересная лига, но мы не до конца себя ценим.

Капитан «Трактора » Александр Кадейкин заявил, что КХЛ стоит больше себя ценить.

– Хоккей – это такая сфера, где странно не ориентироваться на лучших. Думать, что ты придумаешь что-то свое, и это будет лучше, чем у других... Не знаю, сработает ли.

Мы пока говорим и проговариваем мысль. У нас в любом случае лучшие игроки пробуют себя там, в НХЛ. К нам приезжают ребята с другим стилем, которые там не подошли, а здесь они успешны. У нас интересная лига, и мне кажется, мы не до конца себя ценим.

– У нас есть своя идентичность.

– Да! И не надо от нее отходить. Ориентироваться на хоккей в НХЛ, но с сохранением своей идентичности, – сказал Кадейкин.

