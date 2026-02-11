Капитан «Трактора» Кадейкин: «В КХЛ не принято помогать осваиваться. Капитанская роль номинальная, не так много настоящих лидеров»

Кадейкин о КХЛ: в России не принято помогать осваиваться.

Капитан «Трактора » Александр Кадейкин заявил, что в FONBET КХЛ капитанство носит номинальную роль.

– Продолжим говорить о новичках. Максим Джиошвили сейчас присоединился к команде. Ты, как капитан, помогаешь ему в адаптации?

– У нас лига достаточно тесная. Все друг друга знают. Я всегда делал акцент на том, чтобы коллектив был адекватным, чтобы всем было комфортно приходить в раздевалку и существовать в этой команде.

Если говорить о новичках, то важно, чтобы им было легко вписаться в коллектив. В России не принято помогать осваиваться. Если коллектив не очень комфортный, то что бы ты ни делал, это не поможет.

– Как будто немногие так серьезно воспринимают роль капитана и действительно работают с коллективом.

– У нас в лиге капитанская роль номинальная, не так много людей действительно являются настоящими лидерами в своих командах. Что делать? Примеры есть, но они не всегда универсальны. Все хотят знать, что происходит внутри команды и как устроена эта «кухня». Но у каждого человека в жизни возникают разные ситуации: конфликты, приятные моменты, недопонимания.

И здесь важно понимать, что не всегда зависит от того, капитан ты или нет. Задача – создать здоровый коллектив. Важно указывать на проблемы и делать так, чтобы они не повторялись. Если говорить о положительных моментах, нужно стремиться к тому, чтобы их было больше. В этом плане задача капитана – следить за тем, чтобы все было правильно.

Не всегда все получается и не все зависит от тебя, но стремление – это самое важное для капитана и для людей, ответственных за атмосферу в раздевалке, – сказал Кадейкин.