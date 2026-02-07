  • Спортс
  • Дронов о том, закрыл ли для себя НХЛ: «Почему? В 2028-м мне будет только 30 лет. После «Каролины» не разочаровался»
Дронов о том, закрыл ли для себя НХЛ: «Почему? В 2028-м мне будет только 30 лет. После «Каролины» не разочаровался»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов не исключает отъезд в НХЛ в будущем.

– У тебя два крутых сезона в «Тракторе», при этом контракт до 2028 года. Получается, НХЛ закрыл для себя?

– Почему закрываю? В 2028-м мне будет только 30 лет.

– 30 лет, семейная жизнь налажена, ребенок – как будто не располагает все это к переезду в НХЛ.

– Посмотрим. Сейчас сложно говорить об этом. Может, да, может, нет.

– Когда подписывал контракт, держал в голове варианты в НХЛ?

– Держал, но мне предложили хороший контракт, меня все устраивает. А дальше – как сложится. У нас же не гарантированные контракты. Посмотрим, как все будет.

– После поездки в «Каролину» не разочаровался в НХЛ и отношении к игрокам?

– Нет. Я понимал, как там все устроено. В чем разочароваться?

– Обещали одно, сделали другое.

– Я уже не маленький мальчик. Это говорят все хоккеисты, которые играли в Северной Америке. Нет – нет, я собрался и приехал домой, играю здесь.

– Есть пример Виталия Кравцова, который уже пять раз пытался закрепиться в НХЛ. Твое отношение спокойнее?

– У меня спокойнее. Есть люди, для которых главная мечта жизни – сыграть хотя бы один матч в НХЛ. Как минимум двух таких человек я знаю. Один даже ради матча играл бы годами в АХЛ. У человека была такая мечта. Он говорил: даже если бы я не сыграл в НХЛ, то продолжал бы пробиваться через АХЛ. У меня такого нет. Хочется попробовать себя на этом уровне, но это желание, не больше, – сказал Дронов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
