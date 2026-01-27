НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»

  • Спортс
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» обыграла «Юту» (2:0), «Рейнджерс» победили «Бостон» (4:3 ОТ), «Филадельфия» уступила «Айлендерс» (0:4), «Эдмонтон» переиграл «Анахайм» (7:4).

Матч «Коламбуса» с «Лос-Анджелесом» перенесен на 9 марта из-за плохих погодных условий.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
🟢«Миннесота» может обменять вратаря Йеспера Валльстедта

ГМ Билл Герин включит 23-летнего вратаря в сделку при возможности обмена нападающего в дедлайн

®️ Report-news
Сорокина и Василевского с сухарём!!!
📣 Обновления про Артемия Панарина от Эллиотта Фридмана:

Многие клубы прямо сейчас «проверяют» и рассматривают обмен Панарина
Среди заинтересованных: «Даллас», «Вашингтон», «Лос-Анджелес», «Вегас», «Каролина» и, вероятно, «Миннесота»
*Про «Флориду» писали отдельно

❗️Считается, что компенсация за Артемия Панарина будет сопоставима цене обмена Брока Нельсона в дедлайн год назад!

®️ Report-news
🔄 Карсон Соуси пропустит сегодня матч «Рейнджерс» – причина, подготовка к обмену

Сообщается, защитник будет обменян в 🟠 «Айлендерс»

Первый шаг запущенной реорганизации состава «перестройки» от Криса Друри

Последим за обновлением и следующими новостями (Панарин, Трочек и др.)

®️ Report-news
Ответ K Report_nhl
🔄 Карсон Соуси пропустит сегодня матч «Рейнджерс» – причина, подготовка к обмену Сообщается, защитник будет обменян в 🟠 «Айлендерс» Первый шаг запущенной реорганизации состава «перестройки» от Криса Друри Последим за обновлением и следующими новостями (Панарин, Трочек и др.) ®️ Report-news
Обмен (инфо онлайн)

в «Айлендерс»: защитник Карсон Соуси

в «Рейнджерс»: пик 3 раунда 2026
Тампу с победой, Василевский сегодня стена, с сухарем, как и Сорокина с шат-аутом, отличная игра наших вратарей в сегодняшних матчах
Новости по игрокам:
Карсон Суси сегодня не играет у НЙР - могут обменять в Айлендерс. Первый обмен между Нью-Йоркскими клубами за много лет.
Симон Эдвинссон, который из-за травмы Бродина считался фаворитом на его замену в сборной Швеции, тоже пропустит ОИ - не вернётся до конца олимпийской паузы.
Миннесота ради опытного центра или топ края в топ-6 готова обменять Валльстедта.
Давид Пастрняк - 900(412+488) очков в лиге! 6й в истории клуба
Ждём русский дуплет шат-аутов.
Ответ Zapkov Konstantin
Ждём русский дуплет шат-аутов.
Есть , Сорокин и Василевский!
Экхольм решил не отставать от Бушара
