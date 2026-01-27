НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» обыграла «Юту» (2:0), «Рейнджерс» победили «Бостон» (4:3 ОТ), «Филадельфия» уступила «Айлендерс» (0:4), «Эдмонтон» переиграл «Анахайм» (7:4).
Матч «Коламбуса» с «Лос-Анджелесом» перенесен на 9 марта из-за плохих погодных условий.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Главные новости
Последние новости
ГМ Билл Герин включит 23-летнего вратаря в сделку при возможности обмена нападающего в дедлайн
®️ Report-news
Многие клубы прямо сейчас «проверяют» и рассматривают обмен Панарина
Среди заинтересованных: «Даллас», «Вашингтон», «Лос-Анджелес», «Вегас», «Каролина» и, вероятно, «Миннесота»
*Про «Флориду» писали отдельно
❗️Считается, что компенсация за Артемия Панарина будет сопоставима цене обмена Брока Нельсона в дедлайн год назад!
®️ Report-news
Сообщается, защитник будет обменян в 🟠 «Айлендерс»
Первый шаг запущенной реорганизации состава «перестройки» от Криса Друри
Последим за обновлением и следующими новостями (Панарин, Трочек и др.)
®️ Report-news
в «Айлендерс»: защитник Карсон Соуси
в «Рейнджерс»: пик 3 раунда 2026
Карсон Суси сегодня не играет у НЙР - могут обменять в Айлендерс. Первый обмен между Нью-Йоркскими клубами за много лет.
Симон Эдвинссон, который из-за травмы Бродина считался фаворитом на его замену в сборной Швеции, тоже пропустит ОИ - не вернётся до конца олимпийской паузы.
Миннесота ради опытного центра или топ края в топ-6 готова обменять Валльстедта.