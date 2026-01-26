  • Спортс
Матч «Коламбуса» с «Лос-Анджелесом» перенесен на 9 марта из-за плохих погодных условий

Матч НХЛ между «Коламбусом» с «Лос-Анджелесом» перенесен.

Матч «Коламбуса» с «Лос-Анджелесом» перенесен на 9 марта.

Игра регулярного чемпионата НХЛ должна была начаться 27 января в 03:00 по московскому времени.

«Сегодняшний матч между «Лос-Анджелес Кингс» и «Коламбус Блю Джекетс» на Nationwide Arena отложен из-за суровых зимних погодных условий в Коламбусе.

Игра в Коламбусе перенесена на 9 марта, время начала будет объявлено позже», – сообщается на сайте НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Ну вот тебе и 5 матчей в неделю у ЛА превратились с 4 , а у кбж в 3 ;)
