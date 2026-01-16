  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мурашов, Симашев, Гридин, Ахтямов, Кудрявцев и Илья Протас сыграют в Матче звезд АХЛ
5

Мурашов, Симашев, Гридин, Ахтямов, Кудрявцев и Илья Протас сыграют в Матче звезд АХЛ

Мурашов, Симашев, Гридин, Ахтямов, Кудрявцев и Илья Протас – в Матче звезд АХЛ.

АХЛ объявила список участников Матча звезд лиги, который пройдет 10 и 11 февраля в Рокфорде.

Среди прочих, в нем сыграют пятеро россиян: вратари Сергей Мурашов («Уилкс-Бэрри», фарм-клуб «Питтсбурга») и Артур Ахтямов («Торонто Марлис», фарм «Торонто»), защитники Дмитрий Симашев («Тусон», фарм «Юты») и Кирилл Кудрявцев («Эбботсфорд», фарм «Ванкувера»), а также форвард Матвей Гридин («Калгари Рэнглерс», фарм-клуб «Калгари»).

Отметим, что на Матч звезд АХЛ также пробился 19-летний белорус Илья Протас («Херши», фарм-клуб «Вашингтона»).

Мурашов отразил 21 из 22 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт». Победа – 12-я в 17 играх в сезоне за фарм «Питтсбурга» (92,2% сэйвов, КН 2,10)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
