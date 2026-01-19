«Ак Барс» победил «Адмирал» – 5:2. У клуба из Владивостока 6 поражений подряд
«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.
«Ак Барс» оказался сильнее «Адмирала» (5:2) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.
Казанский выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 66 очков за 48 игр.
«Адмирал» продлил серию поражений до 6 матчей. Клуб из Владивостока идет последним на Востоке, имея в активе 34 балла после 45 игр.
Следующий матч команды проведут между собой 21 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
