«Ак Барс» победил «Адмирал» – 5:2. У клуба из Владивостока 6 поражений подряд

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

«Ак Барс » оказался сильнее «Адмирала » (5:2) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

Казанский выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда идет на втором месте в Восточной конференции, набрав 66 очков за 48 игр.

«Адмирал» продлил серию поражений до 6 матчей. Клуб из Владивостока идет последним на Востоке, имея в активе 34 балла после 45 игр.

Следующий матч команды проведут между собой 21 января.