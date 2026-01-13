Бобровский одержал 206-ю победу на выезде в регулярках НХЛ и делит 3-е место в истории лиги с Белфором. Больше только у Бродера и Флери
Бобровский одержал 206-ю победу на выезде в регулярках НХЛ.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23 в игре с «Баффало» (4:3) и одержал 206-ю победу в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.
37-летний голкипер вышел на третье место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с Эдом Белфором. Больше гостевых побед только у Мартина Бродера (310) и Марка-Андре Флери (246).
В этом сезоне в активе Бобровского 19 выигранных матчей из 32 при 88% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.
Каникулы закончились – вот главное, что вы пропустили в хоккее
