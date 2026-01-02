Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»

Бобровский о «Зимней классике»: каждая игра важна.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о предстоящей «Зимней классике».

Клуб сыграет с «Рейнджерс» на открытом воздухе в Майами в ночь со 2 на 3 января.

«Пантерс» идут на 9-м месте в Восточной конференции, набрав 45 очков за 39 матчей.

«Каждая игра важна. В лиге все идут плотно, все борются за место в плей-офф.

И да, нам определенно нужны очки», – сказал Бобровский.