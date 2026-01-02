Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»
Бобровский о «Зимней классике»: каждая игра важна.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о предстоящей «Зимней классике».
Клуб сыграет с «Рейнджерс» на открытом воздухе в Майами в ночь со 2 на 3 января.
«Пантерс» идут на 9-м месте в Восточной конференции, набрав 45 очков за 39 матчей.
«Каждая игра важна. В лиге все идут плотно, все борются за место в плей-офф.
И да, нам определенно нужны очки», – сказал Бобровский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
