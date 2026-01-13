Бобровский выиграл 19 из 32 матчей в сезоне НХЛ. Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков «Баффало»
Сергей Бобровский выиграл 19-й матч в сезоне НХЛ.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков в победном для команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3).
Для 37-летнего россиянина эта победа стала 19-й в текущем сезоне в 32 играх. В среднем вратарь пропускает 2,90 шайбы и отражает 88% бросков.
