Бобровский выиграл 19 из 32 матчей в сезоне НХЛ. Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков «Баффало»

Сергей Бобровский выиграл 19-й матч в сезоне НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков в победном для команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (4:3).

Для 37-летнего россиянина эта победа стала 19-й в текущем сезоне в 32 играх. В среднем вратарь пропускает 2,90 шайбы и отражает 88% бросков.

