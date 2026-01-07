«Сан-Хосе» добавил Мухамадуллина в список травмированных. У защитника 6 очков в 23 матчах сезона
«Сан-Хосе» добавил Шакира Мухамадуллина в список травмированных.
23-летний защитник получил повреждение в матче против «Тампы» (3:7), который состоялся в ночь с 3 на 4 января. Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мухамадуллин провел 23 матча и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 16:26.
