«Сан-Хосе» добавил Мухамадуллина в список травмированных. У защитника 6 очков в 23 матчах сезона

«Сан-Хосе » добавил Шакира Мухамадуллина в список травмированных.

23-летний защитник получил повреждение в матче против «Тампы » (3:7), который состоялся в ночь с 3 на 4 января. Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мухамадуллин провел 23 матча и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 16:26.