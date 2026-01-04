Аскаров пропустил 3 гола за 7 минут и был заменен в матче с «Тампой»

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров пропустил 3 гола после 10 бросков в матче НХЛ с «Тампой » (3:7) и был заменен на 7-й минуте.

Вышедший вместо россиянина Алекс Неделькович пропустил четыре шайбы, отбив 12 бросков из 16.

Всего в 27 матчах сезона у Аскарова 15 побед при 89,5% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 3,46.