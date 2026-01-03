Шаянов вошел в тренерский штаб Корешкова в «Тракторе». В КХЛ специалист работал с «Автомобилистом», «Югрой» и «Барысом»

Андрей Шаянов вошел в тренерский штаб «Трактора».

57-летний Андрей Шаянов пополнил тренерский штаб «Трактора ».

Специалист будет помогать главному тренеру команды Евгению Корешкову. Соглашение с тренером рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Шаянов в КХЛ работал тренером в «Автомобилисте», «Югре» и «Барысе».

Текущий сезон он начинал в качестве главного тренера МХК «Барыс» в Jastar Hokei Ligasy.