Шаянов вошел в тренерский штаб Корешкова в «Тракторе». В КХЛ специалист работал с «Автомобилистом», «Югрой» и «Барысом»
57-летний Андрей Шаянов пополнил тренерский штаб «Трактора».
Специалист будет помогать главному тренеру команды Евгению Корешкову. Соглашение с тренером рассчитано до завершения нынешнего сезона.
Шаянов в КХЛ работал тренером в «Автомобилисте», «Югре» и «Барысе».
Текущий сезон он начинал в качестве главного тренера МХК «Барыс» в Jastar Hokei Ligasy.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
