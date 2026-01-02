НХЛ. «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Вегас» против «Сент-Луиса», «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
Сегодня «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в матче НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами в рамках «Зимней классики», «Вегас» встретится с «Сент-Луисом», «Миннесота» проведет матч с «Анахаймом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Луис Фонси споет Despacito перед матчем «Флориды» с «Рейнджерс» на открытом воздухе
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
