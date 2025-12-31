Автор песни Despacito Луис Фонси споет перед матчем «Флориды» с «Рейнджерс» на открытом воздухе. Игра пройдет в Майами в ночь со 2 на 3 января
НХЛ анонсировала, что шестикратный обладатель музыкальной премии «Грэмми», автор песни Despacito Луис Фонси выступит перед матчем «Флориды» с «Рейнджерс» в Майами.
Исполнитель споет свой главный трек во время торжественного выхода команд на лед. Отмечается, что в первом перерыве шоу продолжит певец и автор песен Role Model.
Встреча регулярного чемпионата в рамках «Зимней классики» состоится в ночь со 2 на 3 января на открытом воздухе на стадионе LoanDepot Park.
Экблад о Зимней классике во Флориде: «Не думал, что из-за погоды это возможно. Потрясающая возможность показать себя перед 35 000 болельщиков»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
