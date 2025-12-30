«Сибирь» обыграла «Амур» в овертайме – 3:2. Бек забросил победную шайбу

«Сибирь» обыграла «Амур» в матче FONBET КХЛ.

«Сибирь » обыграла «Амур » в овертайме гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ (3:2 ОТ). Решающую шайбу забросил Тэйлор Бек .

Новосибирцы победили в третьем матче подряд и поднялись на девятое место в Восточной конференции, набрав 36 очков за 41 игру.

«Амур» сохранил седьмую позицию на Востоке, имея в активе 39 баллов после 41 матча.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 4 января с «Авангардом», «Амур» на выезде встретится с «Адмиралом» 3 января.