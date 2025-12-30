«Сибирь» обыграла «Амур» в овертайме – 3:2. Бек забросил победную шайбу
«Сибирь» обыграла «Амур» в матче FONBET КХЛ.
«Сибирь» обыграла «Амур» в овертайме гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ (3:2 ОТ). Решающую шайбу забросил Тэйлор Бек.
Новосибирцы победили в третьем матче подряд и поднялись на девятое место в Восточной конференции, набрав 36 очков за 41 игру.
«Амур» сохранил седьмую позицию на Востоке, имея в активе 39 баллов после 41 матча.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома 4 января с «Авангардом», «Амур» на выезде встретится с «Адмиралом» 3 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
