КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», ЦСКА против «Динамо» Москва, «Салават Юлаев» сыграет с «Динамо» Минск, «Шанхай» – СКА
В FONBET КХЛ пройдут матчи регулярного чемпионата.
«Амур» сыграет с «Сибирью» в матче FONBET КХЛ, «Авангард» примет «Барыс», ЦСКА сыграет с «Динамо» Москва, «Салават Юлаев» противостоит «Динамо» Минск, «Локомотив» встретится с «Торпедо», «Шанхай Дрэгонс» против СКА.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
