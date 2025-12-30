  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», ЦСКА против «Динамо» Москва, «Салават Юлаев» сыграет с «Динамо» Минск, «Шанхай» – СКА
6

КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», ЦСКА против «Динамо» Москва, «Салават Юлаев» сыграет с «Динамо» Минск, «Шанхай» – СКА

В FONBET КХЛ пройдут матчи регулярного чемпионата.

«Амур» сыграет с «Сибирью» в матче FONBET КХЛ, «Авангард» примет «Барыс», ЦСКА сыграет с «Динамо» Москва, «Салават Юлаев» противостоит «Динамо» Минск, «Локомотив» встретится с «Торпедо», «Шанхай Дрэгонс» против СКА.

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
результаты матчей
logoСеверсталь
logoШанхай Дрэгонс
logoДинамо Минск
logoЛокомотив
logoБарыс
logoДинамо Москва
logoАвангард
logoАк Барс
logoСКА
logoАмур
logoЦСКА
logoАвтомобилист
logoЛада
logoСибирь
logoТорпедо
logoСалават Юлаев
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Сан-Хосе» с 13 бросками обыграл «Анахайм» (5:4). Аскаров выиграл 14-й матч в сезоне, отразив 38 из 42 бросков
20 секунд назад
НХЛ. «Колорадо» забил 5 голов «Лос-Анджелесу», «Вегас» проиграл «Миннесоте», «Флорида» обыграла «Вашингтон», «Рейнджерс» уступили «Каролине» в гостях
5 минут назад
«Колорадо» выиграл как минимум 8 матчей подряд во второй раз в этом сезоне. Команда Беднара набрала 65 очков в 38 играх
20 минут назад
Макдэвид владеет самой длинной серией с очками в сезоне – 13 матчей. Коннор сохранил ее за счет гола Хаймана в пустые ворота «Виннипега»
сегодня, 05:01
«Баффало» выиграл 9-й матч подряд и приблизился к зоне плей-офф на Востоке. Команда Раффа может повторить клубный рекорд в игре с «Далласом»
сегодня, 04:45
МЧМ-2026. Канада забросила 9 шайб Дании, США и Словакия сыграли 6:5, Швеция забила 8 голов Германии, Финляндия уступила Чехии
сегодня, 04:15
Никишин сделал 10-ю передачу и набрал 14-е очко в сезоне. Защитник сыграл больше всех в «Каролине» в матче с «Рейнджерс» – 24:17
сегодня, 03:55Видео
Овечкин не набрал очков против «Флориды»: «-1», 2 броска, 2 минуты штрафа, 5 хитов и 20:24 на льду (8:04 – в большинстве)
сегодня, 03:10
Сушинский об МЧМ: «Наших там нет, поэтому не смотрю. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои»
вчера, 21:59
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Давос» играет с ХИФК, Канада проиграла «Спарте»
вчера, 21:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 11 вопросов про КХЛ
5 минут назадТесты и игры
Сергачев забил 5-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У защитника «Юты» 5+21 в 40 играх сезона НХЛ
40 минут назадВидео
Марченко забил в 3-м матче подряд – «Оттаве». Форвард «Коламбуса» набрал 30 очков в 34 играх сезона НХЛ
сегодня, 04:25Видео
У Шестеркина 16 поражений в 32 матчах сезона НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 34 бросков в игре с «Каролиной»
сегодня, 04:12
Гавриков забил 7-й гол в сезоне с передачи Панарина – в матче с «Каролиной». Защитник «Рейнджерс» установил личный рекорд по шайбам в регулярке НХЛ
сегодня, 03:40Видео
Бобровский одержал 17-ю победу в 27 матчах сезона НХЛ. Вратарь «Флориды» отразил 22 из 25 бросков «Вашингтона»
сегодня, 03:25
«Каролина» забрала Филпа с драфта отказов «Эдмонтона». У форварда 2+1 в 15 играх сезона
сегодня, 02:54
«Эдмонтон» и Томашек расторгли контракт. Форвард набрал 5 очков в 22 матчах сезона НХЛ
сегодня, 02:43
Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера
сегодня, 02:31Видео
Кочетков пропустит остаток сезона НХЛ, скорее всего. Вратарь «Каролины» решил сделать операцию из-за травмы
сегодня, 02:21