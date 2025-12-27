«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов

«Амур» победил «Барыс» в матче FONBET КХЛ.

«Амур» обыграл «Барыс» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ (4:1). Голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил 40 бросков из 41.

«Барыс » потерпел четвертое поражение подряд. Команда осталась на девятом месте в Восточной конференции, набрав 34 очка за 41 игру.

«Амур » закрепился на седьмой позиции на Востоке, имея в активе 38 баллов после 40 матчей.

Следующий матч клуб из Казахстана проведет в гостях 30 декабря с «Авангардом», «Амур» в тот же день примет «Сибирь».