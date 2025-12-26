  • Спортс
Кравец о «Барысе»: «Ребята стараются. Не всегда удается побеждать, но подлецов и безразличных людей в команде нет»

Михаил Кравец подвел итоги матча «Барыса» с «Автомобилистом».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался после матча с «Автомобилистом» (1:4).

«Хотелось бы, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду. Потому что как‑то быстро мы «переобуваемся».

Еще только многие хоккеисты учатся играть в хоккей. Ребята выкладываются, стараются. Да, не всегда получаются матчи, удается побеждать. Но подлецов и безразличных людей в команде нет.

Хотелось бы, чтобы в любой ситуации наши болельщики нас поддерживали и приходили на игру. Это важно для команды. Необходимо бороться вместе за победу – и эмоциями, и всем остальным. Это помогает.

По матчу – сложно сказать, что мы плохо играли. То же самое, что и в прошлом матче. По количеству голевых моментов опять у нас преимущество. Незабитый буллит, много хороших моментов в большинстве. Но шайбу мы все‑таки опять не забросили. Допустили несколько ошибок, и соперник тут же их реализовал.

Нужно учиться забивать. Хотя там и три штанги, и прочее. Не пошла шайба. Но в целом мы опять не заслужили того, чтобы проиграть с таким счетом.

Выход один – всем вместе готовиться дальше к матчу с «Амуром». Надо побеждать, чтобы опять вернуться в восьмерку», – сказал Кравец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
