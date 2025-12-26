Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: чем он вообще занимался?.
Журналист Daily Faceoff Ник Алберга прокомментировал кадровые перестановки в «Торонто». Ранее клуб уволил тренера по большинству Марка Савара.
«Меня немного озадачило, что они не заменили Савара. Чем он тогда вообще занимался, если вы даже не чувствуете необходимости заменить этого парня?
Есть очевидный вариант – Брюс Будро, но с ним никто не связывался, и я не думаю, что клуб вообще искал какого-то специалиста извне», – сказал Алберга на шоу Leafs Morning Take.
«Мэйпл Лифс» идут последними в НХЛ по реализации большинства (13%) и занимают 15-е место в Восточной конференции, набрав 37 очков за 36 игр.
Генменеджер «Торонто» поддержал Беруби: «Разногласий нет, мы все должны стать лучше». Команда занимает 15-е место на Востоке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости