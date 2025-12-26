Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»

Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: чем он вообще занимался?.

Журналист Daily Faceoff Ник Алберга прокомментировал кадровые перестановки в «Торонто ». Ранее клуб уволил тренера по большинству Марка Савара.

«Меня немного озадачило, что они не заменили Савара . Чем он тогда вообще занимался, если вы даже не чувствуете необходимости заменить этого парня?

Есть очевидный вариант – Брюс Будро , но с ним никто не связывался, и я не думаю, что клуб вообще искал какого-то специалиста извне», – сказал Алберга на шоу Leafs Morning Take.

«Мэйпл Лифс» идут последними в НХЛ по реализации большинства (13%) и занимают 15-е место в Восточной конференции, набрав 37 очков за 36 игр.

