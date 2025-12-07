  • Спортс
Третьяк о хоккее «3 на 3»: «Войдет в программу Олимпиады со временем. Формат будоражит, много моментов. Почему люди любят баскетбол и волейбол? Там каждый раз забивают»

Владислав Третьяк о хоккее «3 на 3»: войдет в программу Олимпиады со временем.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что хоккей «3 на 3» в будущем войдет в программу Олимпиады.

– Турнир «3х3» для вратарей – это просто убийственный экзамен. Я вспоминаю: когда играл против тройки Бориса Михайлова, Владимира Петрова и Валерия Харламова, то это ты постоянно в работе, моменты у обеих ворот.

И в Северной Америке, и мы сделали, чтобы во время овертайма играли в «три на три», был интерес, было много моментов, игра вратарей, нападающие показывают свое мастерство. Поэтому думаю, что этот формат приживается.

– Какими вы видите перспективы этого формата на ближайших Олимпиадах?

– Думаю, со временем он войдет в программу. Этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов. Люди приходят, чтобы посмотреть игру вратарей, нападающих. А при игре «пять на пять» порой происходит по 10 бросков за период, куда это годится? Когда же за минуту могут нанести три-четыре броска, то это интересно.

Почему люди любят баскетбол, волейбол? Потому что там каждый раз забивают, очень много моментов, адреналин, – сказал Третьяк.

Третьяк сравнил женский и мужской хоккей: «Главное, что объединяет – одинаковая форма. У мужчин шайбы летят под 180 км/ч, у женщин – под 90. У девчонок и скорости поменьше»

