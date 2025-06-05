Усов продлил контракт с «Динамо» Минск на 2 года. У форварда 5+3 в 7 матчах Кубка Гагарина
Илья Усов продлил контракт с «Динамо» Минск.
23-летний нападающий из Беларуси подписал соглашение на два года.
В минувшем сезоне Усов провел 53 матча за минчан в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 10».
В плей-офф на его счету 8 (5+3) результативных действий за 7 игр при полезности «плюс 6».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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