Усов продлил контракт с «Динамо» Минск на 2 года. У форварда 5+3 в 7 матчах Кубка Гагарина

Илья Усов продлил контракт с «Динамо» Минск.

23-летний нападающий из Беларуси подписал соглашение на два года.

В минувшем сезоне Усов провел 53 матча за минчан в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 10».

В плей-офф на его счету 8 (5+3) результативных действий за 7 игр при полезности «плюс 6».

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