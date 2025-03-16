Кит Ткачак заявил, что 27-летний Остон Мэттьюс проведет в НХЛ еще 15 сезонов.

В текущем регулярном чемпионате форвард «Торонто » набрал 57 (24+33) очков за 51 игру при полезности «плюс 1».

«Я знаю Остона уже много лет, он играл с Мэттью [Ткачаком] в национальной программе подготовки молодежи (USNTDP). Он из отличной семьи, мне нравится его игра.

Да, все смотрят на голы: он невероятный снайпер с классным броском. Но двусторонняя игра – это то, что делает его прекрасным хоккеистом. Против него сложно играть, он отбирает шайбы, не пренебрегает важными мелочами и отлично катается для своих габаритов.

Иногда требуется сезон-другой, чтобы извлечь уроки из происходящего. Остон – один из таких парней – законный первый центр, он делает людей вокруг себя лучше.

Думаю, вы еще увидите другого Остона Мэттьюса . Ему всего 27 лет, и у него еще есть как минимум 15 лет карьеры впереди», – сказал бывший игрок клубов НХЛ и сборной США Кит Ткачак .

Повышение потолка до небес не повлияет на судьбу НХЛ. Главное – не звезды, а атмосфера