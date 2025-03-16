Кит Ткачак о Мэттьюсе: «Ему всего 27, еще минимум 15 лет карьеры впереди. Остон – невероятный снайпер, но законным 1-м центром его делает двусторонняя игра»
В текущем регулярном чемпионате форвард «Торонто» набрал 57 (24+33) очков за 51 игру при полезности «плюс 1».
«Я знаю Остона уже много лет, он играл с Мэттью [Ткачаком] в национальной программе подготовки молодежи (USNTDP). Он из отличной семьи, мне нравится его игра.
Да, все смотрят на голы: он невероятный снайпер с классным броском. Но двусторонняя игра – это то, что делает его прекрасным хоккеистом. Против него сложно играть, он отбирает шайбы, не пренебрегает важными мелочами и отлично катается для своих габаритов.
Иногда требуется сезон-другой, чтобы извлечь уроки из происходящего. Остон – один из таких парней – законный первый центр, он делает людей вокруг себя лучше.
Думаю, вы еще увидите другого Остона Мэттьюса. Ему всего 27 лет, и у него еще есть как минимум 15 лет карьеры впереди», – сказал бывший игрок клубов НХЛ и сборной США Кит Ткачак.
Повышение потолка до небес не повлияет на судьбу НХЛ. Главное – не звезды, а атмосфера
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий