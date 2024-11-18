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КХЛ. «Салават» против «Металлурга», СКА примет «Амур», «Спартак» сыграет с «Адмиралом»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават» будет противостоять «Металлургу», СКА примет «Амур», «Спартак» сыграет с «Адмиралом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoСКА
logoАмур
logoСпартак
logoАвтомобилист
результаты матчей
logoКХЛ
logoАдмирал
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