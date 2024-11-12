Манта порвал «кресты» и выбыл до конца сезона. У форварда «Калгари» контракт на 3,5 млн долларов до июня 2025-го
Энтони Манта выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.
Инцидент произошел в первом периоде матча «Калгари» с «Монреалем» (3:2 ОТ). 30-летний форвард будет прооперирован в четверг.
Манта провел в этом регулярном чемпионате 13 игр и набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 6».
В межсезонье нападающий подписал с «Флеймс» контракт на год, его кэпхит (средняя годовая зарплата) – 3,5 миллиона долларов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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