Селебрини сделал дубль в игре с «Миннесотой». 1-й номер драфта-2024 набрал за «Сан-Хосе» 4 (3+1) очка в 3 матчах

Макклин Селебрини сделал дубль за «Сан-Хосе».

18-летний форвард забросил две шайбы в ворота «Миннесоты » (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На счету хоккеиста, выбранного под первым номером на драфте в 2024 году, стало 4 (3+1) очка за 3 игры в составе «Шаркс ».

Напомним, Селебрини пропустил 12 матчей из-за травмы бедра, полученной в предсезонной встрече с «Ютой».