Селебрини сделал дубль в игре с «Миннесотой». 1-й номер драфта-2024 набрал за «Сан-Хосе» 4 (3+1) очка в 3 матчах
Макклин Селебрини сделал дубль за «Сан-Хосе».
18-летний форвард забросил две шайбы в ворота «Миннесоты» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету хоккеиста, выбранного под первым номером на драфте в 2024 году, стало 4 (3+1) очка за 3 игры в составе «Шаркс».
Напомним, Селебрини пропустил 12 матчей из-за травмы бедра, полученной в предсезонной встрече с «Ютой».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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