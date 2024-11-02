Форвард «Ванкувера» Джошуа вернулся в команду после лечения рака яичек. Игроку сделали операцию в сентябре

Форвард «Ванкувера» Дакота Джошуа вернулся в команду после рака яичек.

28-летний игрок возобновил тренировки с одноклубниками после перенесенной в сентябре операции. Дата его появления в официальных матчах пока не называется.

«Это страшно, независимо от возраста, но я очень благодарен и счастлив, что сегодня стою перед вами.

Через это трудно пройти, но я благодарен за то, что все так получилось», – сказал нападающий «Ванкувера » Дакота Джошуа .

В июне игрок продлил контракт с «Кэнакс» на 4 года. В прошедшем сезоне он установил личный рекорд результативности в НХЛ, набрав 32 (18+14) очка при полезности «плюс 19» в 63 матчах регулярного чемпионата.