Шевченко о долгах в «Ладе»: «Губернатор деньги, которые принадлежали хоккеистам, отправил футболистам. С формулировкой: «Им нужнее, а вы подождете»
Алексей Шевченко рассказал, почему у «Лады» долги по зарплате.
Ранее стало известно, что тольяттинский клуб имеет задолженность за сентябрь. Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что клуб планирует погасить долги по зарплате перед игроками в середине ноября.
«Знаете, почему не платят в «Ладе»? Потому что губернатор те деньги, которые принадлежали хоккеистам, отправил футболистам.
С формулировкой: «Им нужнее, а вы подождете», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Спорт-Экспресса» в YouTube
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