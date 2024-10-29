Шевченко о долгах в «Ладе»: «Губернатор деньги, которые принадлежали хоккеистам, отправил футболистам. С формулировкой: «Им нужнее, а вы подождете»

Алексей Шевченко рассказал, почему у «Лады» долги по зарплате.

Ранее стало известно, что тольяттинский клуб имеет задолженность за сентябрь. Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил , что клуб планирует погасить долги по зарплате перед игроками в середине ноября.

«Знаете, почему не платят в «Ладе»? Потому что губернатор те деньги, которые принадлежали хоккеистам, отправил футболистам.

С формулировкой: «Им нужнее, а вы подождете», – сказал журналист Алексей Шевченко .