Фетисов о своей академии: «Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно. Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят»
Вячеслав Фетисов высказался о хоккейной Академии Фетисова.
«Хоккейная Академия Фетисова – это лучшая академия по воспитанию детей, здесь замечательный тренерский состав.
Пообщались с мамами юных спортсменов, они довольны, а это главный индикатор. Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно.
Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят. Сейчас работает новый каток в помощь льду в «Легенде». Это некая возможность увеличить количество воспитанников и открыть им двери к достижению новых высот», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт «Единой России»
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