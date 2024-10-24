Фетисов о своей академии: «Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно. Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят»

Вячеслав Фетисов высказался о хоккейной Академии Фетисова.

«Хоккейная Академия Фетисова – это лучшая академия по воспитанию детей, здесь замечательный тренерский состав.

Пообщались с мамами юных спортсменов, они довольны, а это главный индикатор. Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно.

Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят. Сейчас работает новый каток в помощь льду в «Легенде». Это некая возможность увеличить количество воспитанников и открыть им двери к достижению новых высот», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .