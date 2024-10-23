Максим Сушинский: «Рад, что Панарин в такой форме. Артемий доказывает, что он отличный снайпер»
Максим Сушинский оценил форму форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Нападающий набрал 13 (6+7) очков в 6 матчах сезона НХЛ.
«Я очень рад за Артемия и за то, что он в такой форме.
В принципе Артемий всегда доказывал и доказывает, что он отличный снайпер», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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