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Максим Сушинский: «Рад, что Панарин в такой форме. Артемий доказывает, что он отличный снайпер»

Максим Сушинский оценил форму форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Нападающий набрал 13 (6+7) очков в 6 матчах сезона НХЛ.

«Я очень рад за Артемия и за то, что он в такой форме.

В принципе Артемий всегда доказывал и доказывает, что он отличный снайпер», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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