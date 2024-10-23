Максим Сушинский: «Рад, что Панарин в такой форме. Артемий доказывает, что он отличный снайпер»

Максим Сушинский оценил форму форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Нападающий набрал 13 (6+7) очков в 6 матчах сезона НХЛ .

«Я очень рад за Артемия и за то, что он в такой форме.

В принципе Артемий всегда доказывал и доказывает, что он отличный снайпер», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.