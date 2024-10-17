Старт матча «Амур» – «Северсталь» отложен до 14:00 по техническим причинам: «Размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы»

Старт матча «Амура» с «Северсталью» был отложен по техническим причинам.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет в Хабаровске на «Платинум-арене».

«Тигры, размяться-то мы размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы. По техническим причинам чуть-чуть смещается начало встречи.

Планируем стартовать в 19:20 по местному времени (12:20 по московскому времени – прим. Спортс’‘)», – говорится в сообщении «Амура ».

«На льду происходит что-то очень интересное... но не хоккей! Ориентировочно начнем в 21:00 по Хабаровску (14:00 по московскому времени)», – добавил клуб позднее.