Старт матча «Амур» – «Северсталь» отложен до 14:00 по техническим причинам: «Размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы»
Старт матча «Амура» с «Северсталью» был отложен по техническим причинам.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет в Хабаровске на «Платинум-арене».
«Тигры, размяться-то мы размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы. По техническим причинам чуть-чуть смещается начало встречи.
Планируем стартовать в 19:20 по местному времени (12:20 по московскому времени – прим. Спортс’‘)», – говорится в сообщении «Амура».
«На льду происходит что-то очень интересное... но не хоккей! Ориентировочно начнем в 21:00 по Хабаровску (14:00 по московскому времени)», – добавил клуб позднее.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости