Терещенко о Малкине: «Женя делает все на высшем уровне. Великий игрок, выиграл все, кроме Олимпиады»
– Евгению Малкину покорились два значимых достижения на старте сезона – 800 передач, 1300 очков.
– Женя всегда уверенно играет. Великий игрок, выиграл все, кроме Олимпиады. Решающий игрок, он в форме, молодец.
– А как относитесь к тому, что Малкина какой год пытаются списать со счетов?
– Кто? Пресса? Я думаю, что это из-за результатов «Питтсбурга». Думают, что виноваты Малкин и Кросби, но, опять же, есть объективные и необъективные причины. Я к этому отношусь абсолютно спокойно.
Женя на льду делает все на высшем уровне. Молодые ребята, которые приходят туда, должны их переиграть. Да, у них высокий контракт, но они их просто не могут переиграть. На сегодняшний день. Что будет завтра, никто не знает, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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