Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Нам не хватало свежести. Перестраховывались, забили гол и хотели дотерпеть. Но нашли момент, чтобы забросить вторую шайбу. Благодарен ребятам за победу»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1).
«Непростой, сложный матч. Соперник где‑то более мотивирован был на движение. Нам не хватало свежести.
Перестраховывались, забили гол и хотели дотерпеть. Но тем не менее нашли тот самый момент, чтобы забить второй гол. Благодарен ребятам за победу.
Да, вратарь нас подтащил. Сопернику не дали создать большое количество моментов. Была опасная ситуация в концовке с удалениями, но удалось все это пережить.
Благодарен, что стояли друг за друга, выстояли и нашли тот самый момент», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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