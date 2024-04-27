Степанов о сезоне «Ак Барса»: «Была неплохая игра моментами, но не хватило сплоченности. В плей-офф все должны сплотиться, как единый кулак»

Теги Ак Барс Александр Степанов КХЛ Кубок Гагарина Барс ВХЛ Хоккей

Александр Степанов рассказал о том, чего не хватило «Ак Барсу» в этом сезоне КХЛ.

«Жалко, что такой результат, хотя по сезону моментами у «Ак Барса» была неплохая игра. Все было, но не хватило немного сплоченности.

Какой бы сезон ни был, сколько бы ты очков ни набрал, есть плей-офф. И все должны сплотиться, как единый кулак. Думаю, лишь в этом проблема», – сказал главный тренер «Барса» Александр Степанов.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил регулярку КХЛ на четвертом месте в Восточной конференции. В Кубке Гагарина казанский клуб уступил «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде.

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