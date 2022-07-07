Генменеджер «Вашингтона» о возвращении российских игроков в США: «Неопределенность есть, но мы уверены, что они вернутся играть»

Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о возвращении российских игроков клуба в США.

В составе играют нападающие и , защитник и вратарь . Также в системе клуба выступает защитник Александр Алексеев.

«Очевидно, есть небольшая неопределенность. Но, когда я говорил с нашими ребятами, мне показалось, что довольно комфортно чувствуют себя по поводу возвращения и игры в следующем сезоне. Исхожу из того, что говорят наши игроки, из их комфорта.

Несмотря на некоторую неопределенность, мы вполне уверены, что они вернутся играть», – сказал Брайан Маклеллан.

Тренировочный лагерь «Кэпиталз» начнется в середине сентября.