Гурьянов – 1-й новичок в истории, набравший 8+ очков в решающих матчах Кубка Стэнли

Форвард «Далласа» стал автором решающего гола в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:2 ОТ, 4-1).

Он также ассистировал Йоэлю Кивиранте при второй шайбе «Старс».

Всего в нынешнем плей-офф НХЛ на счету Гурьянова 17 (9+8) очков в 21 игре.

23-летний россиянин стал восьмым новичком в истории, забросившим не менее девяти шайб в плей-офф.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Старс» выиграли три серии. В решающих матчах Гурьянов набрал 8 (5+3) очков. Это лучший результат среди новичков в истории лиги.

Пять шайб в таких играх ранее забрасывал только в 1990 году в составе «Чикаго».

Даллас не было в финале 20 лет. Парень из Тольятти это исправил