Вячеслав Караваев: «Легенда №17» – классная история: Харламова унижали, отправляли в Сибирь, но он все преодолел»

Защитник поделился мнением о фильме «Легенда №17»

– Какой фильм о спорте посоветовали бы посмотреть тем, кто в нем ничего не понимает?

– Начал бы с «Легенды №17».

Это классная история успеха: как только ни унижали Харламова, даже отправляли играть в Сибирь, но он смог все преодолеть и в итоге стал великим хоккеистом.

Самая мощная сцена – когда герой встает на ворота без вратарской амуниции и отбивает шайбы незащищенным телом. Очень мотивирующий фильм, – заявил Караваев.