Вячеслав Караваев: «Легенда №17» – классная история: Харламова унижали, отправляли в Сибирь, но он все преодолел»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о фильме «Легенда №17»
– Какой фильм о спорте посоветовали бы посмотреть тем, кто в нем ничего не понимает?
– Начал бы с «Легенды №17».
Это классная история успеха: как только ни унижали Харламова, даже отправляли играть в Сибирь, но он смог все преодолеть и в итоге стал великим хоккеистом.
Самая мощная сцена – когда герой встает на ворота без вратарской амуниции и отбивает шайбы незащищенным телом. Очень мотивирующий фильм, – заявил Караваев.