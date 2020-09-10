Василевский набрал очко в плей-офф НХЛ впервые в карьере

Теги Айлендерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Янни Гурде Блэйк Коулмэн Хоккей

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский набрал очко в четвертом матче серии с «Айлендерс» (4:1, 3-1) в финале плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Россиянин поучаствовал в первой результативной атаке своей команды. После вбрасывания шайба ушла за ворота «Болтс». Василевский ее остановил, нападающий Янни Гурде подобрал и парашютом отправил в сторону чужой синей линии, после чего форвард Блэйк Коулмэн стал автором гола.

Для Василевского это первое результативное действие в плей-офф НХЛ. Ранее по ходу карьеры он набрал 11 (0+11) очков в рамках регулярных чемпионатов.

 

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