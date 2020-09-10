Василевский набрал очко в плей-офф НХЛ впервые в карьере

Вратарь набрал очко в четвертом матче серии с (4:1, 3-1) в финале плей-офф Восточной конференции .

Россиянин поучаствовал в первой результативной атаке своей команды. После вбрасывания шайба ушла за ворота «Болтс». Василевский ее остановил, нападающий подобрал и парашютом отправил в сторону чужой синей линии, после чего форвард Блэйк Коулмэн стал автором гола.

Для Василевского это первое результативное действие в плей-офф НХЛ. Ранее по ходу карьеры он набрал 11 (0+11) очков в рамках регулярных чемпионатов.