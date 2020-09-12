КХЛ. «Салават Юлаев» против «Авангарда», «Локомотив» сыграет с «Трактором», СКА – «Нефтехимик»

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом», «Локомотив» – с «Трактором», СКА примет «Нефтехимик».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 сентября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 13 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 13 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 13 сентября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 13 сентября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 13 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 13 сентября, 17.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.