КХЛ. «Салават Юлаев» против «Авангарда», «Локомотив» сыграет с «Трактором», СКА – «Нефтехимик»

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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом», «Локомотив» – с «Трактором», СКА примет «Нефтехимик»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Авангард
Дата проведения
13 сентября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Торпедо
Дата проведения
13 сентября, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Северсталь
Дата проведения
13 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Трактор
Дата проведения
13 сентября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Ак Барс
Дата проведения
13 сентября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Динамо Минск
Дата проведения
13 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Нефтехимик
Дата проведения
13 сентября, 17.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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