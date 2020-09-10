Кучеров вышел на 3-е место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф. До Сен-Луи – 1 балл

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче финала Восточной конференции с «Айлендерс» (3:5, 2-1 в серии).
Теперь на его счету 23 (6+17) очка в 16 играх текущего плей-офф.
Россиянин вышел на третье место в истории клуба по данному показателю.
Ранее не менее 23 очков за один плей-офф набрали Тайлер Джонсон (23 очка в плей-офф-2015) и Брэйден Пойнт (23 балла в плей-офф-2020), пропустивший третий матч серии с «Айлендерс».
Рекорд «Тампы» принадлежит Брэду Ричардсу, набравшему 26 очков в розыгрыше Кубка Стэнли-2004. Второе место занимает Мартен Сен-Луи (24 балла в плей-офф-2004).
Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Кучеров провел 81 матч и набрал 84 (35+49) очка.
«Айлендерс» вернулись в серию и взбесили Кучерова – он с размаху рубанул соперника по ногам