Кучеров вышел на 3-е место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф. До Сен-Луи – 1 балл

Форвард сделал голевую передачу в матче финала Восточной конференции с «Айлендерс» (3:5, 2-1 в серии).

Теперь на его счету 23 (6+17) очка в 16 играх текущего плей-офф.

Россиянин вышел на третье место в истории клуба по данному показателю.

Ранее не менее 23 очков за один плей-офф набрали (23 очка в плей-офф-2015) и (23 балла в плей-офф-2020), пропустивший третий матч серии с «Айлендерс».

Рекорд «Тампы» принадлежит Брэду Ричардсу, набравшему 26 очков в розыгрыше Кубка Стэнли-2004. Второе место занимает (24 балла в плей-офф-2004).

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Кучеров провел 81 матч и набрал 84 (35+49) очка.

«Айлендерс» вернулись в серию и взбесили Кучерова – он с размаху рубанул соперника по ногам