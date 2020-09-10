Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам Пажо, спровоцировав массовую драку

Теги драки Айлендерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли видео НХЛ Кэл Клаттербак Виктор Хедман Никита Кучеров Жан-Габриель Пажо Михаил Сергачев Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров спровоцировал массовую потасовку в конце матча финала Восточной конференции с «Айлендерс» (3:5, 2-1 в серии).

Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда Жана-Габриеля Пажо, а затем ударил соперника клюшкой по ногам.

Канадец забил гол в пустые ворота, после чего вступил в потасовку с Кучеровым.

К драке также присоединились другие хоккеисты команд.

В результате судьи наказали дисциплинарными штрафами Кучерова, Пажо, Виктора Хедмана, Михаила Сергачева и Кэла Клаттербака.

 

«Айлендерс» вернулись в серию и взбесили Кучерова – он с размаху рубанул соперника по ногам

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