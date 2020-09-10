Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам Пажо, спровоцировав массовую драку

Форвард спровоцировал массовую потасовку в конце матча финала Восточной конференции с «Айлендерс» (3:5, 2-1 в серии).

Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда Жана-Габриеля Пажо, а затем ударил соперника клюшкой по ногам.

Канадец забил гол в пустые ворота, после чего вступил в потасовку с Кучеровым.

К драке также присоединились другие хоккеисты команд.

В результате судьи наказали дисциплинарными штрафами Кучерова, Пажо, , и .

«Айлендерс» вернулись в серию и взбесили Кучерова – он с размаху рубанул соперника по ногам