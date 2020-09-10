Радулов о победном голе: «Получил прекрасный пас, закрыл глаза и бросил. Ладно, пошутил. Видел, куда бросаю»

Форвард «Далласа» прокомментировал свой победный гол в овертайме третьего матча с (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в финале Западной конференции Кубка Стэнли.

«Да всегда приятно забивать, и я не буду этого скрывать. Но сейчас мы находимся в финале конференции. И было бы правильнее сказать, что этот гол важнее. Но еще ничего не сделано. Мы только выиграли третий матч. Только 2-1 ведем, и впереди много работы.

Мы должны ее продолжать. Помогать защитникам, меньше удаляться, создавать побольше моментов у их ворот. Это основные три пункта, которые мы должны улучшить.

В моменте с голом получил прекрасный пас от партнера, выкатился на ударную позицию, там никого не было. Я закрыл глаза и бросил.

Ладно, не закрывал. Просто пошутил, к слову пришлось. Я видел, куда бросаю. Ленер – хороший вратарь, и там было не так много свободного пространства. Я здорово попал», – сказал Радулов.

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