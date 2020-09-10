Лучший бомбардир «Тампы» Пойнт может пропустить 3-й матч с «Айлендерс» из-за травмы

Форвард может пропустить третий матч финала Восточной конференции против «Айлендерс» (2-0 в серии) из-за травмы, полученной в первом матче, сообщил главный тренер команды .

В концовке первого периода канадец приехал на скамейку «Лайтнинг», испытывая дискомфорт.

Во втором периоде он сыграл две смены, после чего ушел со скамейки. В третьем периоде на лед не выходил.

«Это возможно. Сейчас мне сложно сообщить какие-либо новости. У нас выходной, говорить об этом было бы бессмысленно. Я не пытаюсь держать вас в неведении, но до завтрашнего утра у нас не будет больше понимания по этому вопросу», – сказал Купер.

Пойнт – лучший бомбардир «Тампы» в текущем плей-офф с 23 (8+15) очками в 15 матчах.

Во всем розыгрыше больше набрал только уже закончивший выступления после вылета «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 25 (9+16) баллов в 15 играх.

Из-за дисквалификации в следующем матче не сыграет еще один форвард «молний» – Алекс Киллорн.

Главными кандидатами на попадание в состав считаются и Картер Верхаг.