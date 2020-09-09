Алексей Шевченко: «Кокаин Алтыбармакяну подсыпали. Дружки-дебилы хотели снять видео в TikTok»

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал дисквалификацию нападающего Ильи Алтыбармакяна.

В допинг-пробе 19-летнего форварда, который выступал за «СКА-1946» в прошлом сезоне, были обнаружены следы кокаина. ИИХФ отстранила его на 4 года.

«Вчера предпринял очередную попытку на интервью с Ильей. Но семья Алтыбармакяна считает, что в правильную версию народ не поверит и будет еще больше смеяться.

Не понимаю, что лучше: тебя будет считать мажором и наркоманом или ты скажешь правдивую версию, а над ней будут смеяться. Но ведь ты ее рассказал. Верит кто-то или нет – это вообще не ваша проблема.

Алтыбармакяну подсыпали кокаин. Он не употребляет. Я за ним следил еще со «СКА-Варягов», говорил о нем с [тренером] Бердичевским. Я видел, как он прогрессировал в «СКА-1946». Конечно, он любит клубы, тусовки. Почему нет? В этом нет ничего плохого. Он не наркоман.

Прикольное видео хотели снять его дружки-дебилы. Такие часто окружают хоккеистов. Когда у игроков начинаются проблемы, их сразу нет. Эти дружки снимали видео в TikTok. Хотели снять реакцию Ильи на порошок.

Версия, может быть, кажется вам смешной. Но я сказал то, что знаю. Илья сейчас уедет в Америку, он будет стремиться вернуться. В США и Канаде можно играть с кокаином», – сказал Шевченко.

Илья Алтыбармакян – брат форварда системы «Чикаго» Андрея Алтыбармакяна.

Следы кокаина найдены в пробе экс-форварда «СКА-1946» Ильи Алтыбармакяна. Он дисквалифицирован на 4 года