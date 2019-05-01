Купер о травме Кучерова: «Все расскажу в среду. У нас будет больше информации»

Главный тренер прокомментировал ситуацию с травмой форварда .

В первом периоде пятого матча серии Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2 2ОТ, 4-1) россиянин получил клюшкой в лицо от капитана «Брюинс» Здено Хары.

Кучеров смог продолжить матч, но во втором периоде ушел со льда и не вернулся до конца игры.

«Он вышел на лед после этого эпизода и немного поиграл. Надеюсь, он выбыл ненадолго. Сейчас у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая и его, передохнуть.

Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра (в среду – прим. Sports.ru) все расскажу. К этому времени у нас будет больше информации», – сказал Купер.