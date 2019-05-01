Шевченко про призывы игроков к бойкоту «СЭ»: «Допустим, хоккеист убил и ограбил человека. Мы будем обвинять вас в этом?»

Журналист «Спорт-Экспресса» прокомментировал заявления игроков, призвавших объявить бойкот ему и газете после конфликта с Яной Тарасенко, женой форварда .

«Сергачев призвал к бойкоту меня и «Спорт-Экспресс». Я не понимаю, причем тут «Спорт-Экспресс»? Давайте повернем ситуацию в другую сторону – допустим, какой-то хоккеист убил и ограбил человека, а мы будем обвинять вас в этом? Есть Мэттьюс, который показал задницу охраннице, – так вы тоже показали? Не хотите разговаривать со мной – окей. В «Спорт-Экспрессе» есть и другие люди.

Это даже не война, а недоразумение какое-то. Почему вы влезаете в ситуацию между мной и Тарасенко и призываете к бойкоту? Я сказал, что хоккеисты – представители шоубиза, которые должны спокойно относиться к тому, что говорят об их травмах и ошибках на льду. В чем здесь проблема, я не понимаю.

К подавляющему большинству хоккеистов в России и в мире я отношусь уважительно и такие слова говорю только в той ситуации, когда хоккеисты начинают относиться неуважительно. Это относится к Мозякину, которого я обожаю, но он считает, что он такой крутой. Ты неправильно относишься к моей работе – я буду относиться так же к твоей работе.

Даже вчера после матча «Динамо» – «Витязь» (который репостил сторис Задорова с призывом к бойкоту) высказал мне. Мы с ним поговорили нормально на эту тему. Он выслушал меня, и я его выслушал. Ему не понравилась резкость в суждениях. Конфликта с Мироновым у нас нет.

Когда начинается «ты ловишь хайп, пиар», «мы не дадим интервью, пока он работает». Ну давайте будет честными. Вы себя ставите в ситуацию, когда считаете, что интервью – это нечто такое, без чего нельзя прожить. Есть другие сотрудники «Спорт-Экспресса». У меня не было конфликтов ни с Задоровым, ни с Сергачевым. Задорову я вчера написал: «В чем у нас с тобой проблема?».

Он мне ответил, что сначала он написал эмоциональные заявления, а потом начал разбираться. Претензия такая – ты не видишь диагноза, не разговаривал с врачами, но говоришь о завершении карьеры.

У меня нет претензий к Тарасенко. Я помню, когда его Билялетдинов отправил с ЧМ-2012, назвав его толстым, я был на его стороне тогда. Я был рад, когда он выиграл Кубок Стэнли. Я говорю о том, что Тарасенко, вполне возможно, может завершить карьеру.

Если он не завершит, то может снова получить травму. Три травмы на одном плече – это беда для любого спортсмена, особенно восстановление. Если он выйдет на свой уровень, если заиграет в хоккей – респект и уважуха», – сказал Шевченко.

Сергачев призвал к бойкоту «СЭ», если в отношении Шевченко не последует «самых жестких решений»

Шевченко – жене Тарасенко: «Вы должны молиться на то, что про вас говорят. Вам платят большие деньги за детскую игру, вы не занимаетесь ничем полезным»

Жена Тарасенко – Шевченко: «Очень низко создавать хайп и пиар на чужом несчастье. Не дезинформируйте людей»