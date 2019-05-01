Илья Брызгалов: «Как связаны хоккей и противоправные действия полицейского? Абсурд, я устал от этого хайпа»

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Бывший вратарь сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о переносе матчей плей-офф НХЛ из-за стрельбы в чернокожего в Висконсине. 

«Проблемы тут не вижу, потом сыграют. Не вижу при этом никакой связи между играми НХЛ и историей, произошедшей в Висконсине, о которой мы мало знаем. Как связаны хоккей, спорт и противоправные действия полицейского?

«Я устал от этого хайпа. Если говорить о Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), разве жизни белых, латиноамериканцев, азиатов не имеют ценности? Настолько это все политизируется. Допускать связь между спортом и подобными вещами – абсурд», – сказал Брызгалов. 

Сообщалось, что 23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в чернокожего Джейкоба Блейка, который был безоружен.

Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. 

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