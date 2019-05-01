Игрок «Магнитки» – Хованову после буллита: «Пошел ### отсюда ### ###»

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Появились подробности конфликта в ходе серии буллитов матча Кубка чемпионов КХЛ между «Ак Барсом» и «Магниткой» (3:1).

Напомним, после броска форварда казанцев Александра Хованова игроки «Магнитки» и главный тренер Илья Воробьев начали выражать недовольство.

По информации «Бизнес Online», кто-то из хоккеистов «Металлурга» первым оскорбил Хованова. Приблизительно высказывание звучало так: «Пошел ### отсюда ### ###».

Тренер магнитогорцев, в свою очередь, заявил, что первым нецензурно высказался 20-летний хоккеист «Ак Барса».

Воробьев о Хованове: «Молодой товарищ подумал, что мы ничего не услышим. В КХЛ такое не говорят, нужно голову включать»

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