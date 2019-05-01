Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф – 69. Обошел Кросби и Хоу

Теги Айлендерс Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стив Айзерман Горди Хоу Брайан Троттье Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (3:2, 1-3). 

Россиянин забил свои 68-й и 69-й голы в плей-офф (за 135 матчей), что позволило ему выйти на чистое 18-е место в истории. 

Овечкин обошел капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби с 68 голами в 168 матчах и Горди Хоу с 68 голами в 157 матчах. 

17-е место занимает Стив Айзерман (70 голов в 196 матчах), 16-е – Брайан Троттье (71 гол в 221 матче). 

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 122 гола в 208 матчах. 

 
 

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