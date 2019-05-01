Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф – 69. Обошел Кросби и Хоу

Капитан сделал дубль в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли против (3:2, 1-3).

Россиянин забил свои 68-й и 69-й голы в плей-офф (за 135 матчей), что позволило ему выйти на чистое 18-е место в истории.

Овечкин обошел капитана «Питтсбурга» с 68 голами в 168 матчах и Горди Хоу с 68 голами в 157 матчах.

17-е место занимает (70 голов в 196 матчах), 16-е – Брайан Троттье (71 гол в 221 матче).

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 122 гола в 208 матчах.